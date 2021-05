Nevøen til Erdogans fremst fiende tvangshentet tilbake til Tyrkia

NTB

Tyrkiske agenter har pågrepet nevøen til den USA-baserte eksil-tyrkeren Fethullah Gülen og tvangsreturnert ham til Tyrkia, melder et tyrkisk nyhetsbyrå.

President Recep Tayyip Erdogan beskylder Gülen for å stå bak kuppforsøket mot ham i 2016. Siden den gang har tyrkiske myndigheter pågrepet titusener av mennesker som mistenkes for å ha bånd til Gülen, som var alliert med Erdogan inntil de to ble politiske fiender.

Det statskontrollerte nyhetsbyrået Anadolu brakte mandag bilder av nevøen Salahaddin Gülen iført håndjern og omgitt av to tyrkiske flagg. Det meldes at han ble brakt tilbake til Tyrkia av agenter knyttet til den tyrkiske sikkerhetstjenesten MIT.

Det er uvisst hvilket land han ble pågrepet i, og om dette landets myndigheter hadde gitt tillatelse til operasjonen.

Tyrkia anklager Gülen-bevegelsen for å være en terrororganisasjon. Den islamske bevegelsen driver sosialt arbeid blant tyrkere i en rekke land.