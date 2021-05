Kina endrer politikk - vil tillate tre barn per familie

Kina åpner for at familier kan få tre barn. Her ei jente som deltar på et arrangement for barn i Beijing i helgen. Foto: Andy Wong / AP / NTB

NTB

Kina åpner for at familier kan få tre barn, ikke bare to som i dag, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Nylig viste en folketelling at Kina står overfor en stor eldrebølge.

– For å ha et aktivt svar på at befolkningen blir eldre, kan et par få tre barn, skriver Xinuha mandag.

Nyhetsbyrået viser til at vedtaket ble gjort under mandagens møte i det mektige Politbyrået, som ble ledet av president Xi Jinping.

Selv om det i 2015 ble lov å få to barn, velger mange familier fortsatt å få kun ett.

Frykt for økonomien

Hvis trenden fortsetter, vil Kina få problemer med å holde befolkningsveksten oppe, noe som kan få økonomiske konsekvenser for landet i framtiden fordi en stadig mindre andel av befolkningen er i yrkesaktiv alder.

Kina hadde i flere tiår en ettbarnspolitikk for å ha kontroll på befolkningsveksten.

Da resultatet fra Kinas siste folketelling ble lagt fram tidligere i mai, viste den at Kina nå har 1,41 milliarder innbyggere.

Færre gifter seg

Den viste også at antall innbyggere i alderen 15 til 59 år har falt med nesten 7 prosentpoeng siden forrige folketelling for ti år siden. I samme periode var det en økning på over 5 prosentpoeng av folk over 60 år. 18,7 prosent av befolkningen er 60 år eller eldre.

Nedgang i inngåtte ekteskap de siste årene har påvirket fødselstallene. Dessuten utsetter eller unngår kvinner i større grad å bli gravide.

Mange familier opplever dessuten at økte kostnader gjør det svært dyrt å gi barnet den oppveksten som de mener må til for å sikre barnet en god framtid.