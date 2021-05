Politiet i Hongkong pågriper kjent aktivist for å ha demonstrert ulovlig

NTB

65 år gamle Alexandra Wong, kjent som bestemor Wong, ble søndag arrestert av politiet i Hongkong for å ha deltatt i en ulovlig demonstrasjon.

Wong var i ferd med å gjennomføre en enmannsaksjon for å minnes de som døde på Den himmelske freds plass, da hun søndag beveget seg i retning av Kinas interessekontor i Hongkong.

Myndighetene mistenkte henne for å skulle delta i en større markering og anholdt henne, nok et eksempel på at det praktiseres nulltoleranse overfor samlinger som ikke har fått myndighetenes tillatelse.

Hongkong-politiet har for andre år på rad avslått søknader om minnemarkeringer etter massakren på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989.

Bestemor Wong var en sentral skikkelse under de store protestene som feide over Hongkong i 2019. Wong viftet ofte med Union Jack, en protest mot Kinas politikk etter overgivelsen av Hongkong i 1997.