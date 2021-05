Venstre-grønn kandidat blir ordfører i Zagreb

Zagrebs kommende ordfører Tomislav Tomasevic snakker til mediene etter å ha avlagt stemme i første omgang av valget for to uker siden. Foto: Darko Bandic / AP / NTB

NTB

Kandidaten til en venstre-grønn koalisjon, Tomislav Tomasevic blir ny ordfører i Kroatias hovedstad Zagreb etter et valgskred.

Tomasevic fikk 65 prosent av stemmene og slo dermed sin konservative motstander Miroslav Skoro, som bare fikk 34 prosent. Valget var et betydelig nederlag for landets konservative regjering.

Ekspertene sier at valget viser at mange velgere er lut lei landets tradisjonelle to partier, konservative HDZ og sosialdemokratene, som har byttet på makten i mange år.

Tomasevic tar over etter Milan Bandic, som var en populær, men omstridt ordfører i to tiår, men som døde i februar. Han var gjenstand for etterforskning gjennom årene i en rekke korrupsjonssaker.

Tomasevic har lovet å gjøre Zagreb «mer grønn, mer effektiv og mer transparent». En stor utfordring blir renovering av gamlebyen, som ble hardt rammet i et jordskjelv i fjor.