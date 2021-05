Tre russere drept av bombe i Den sentralafrikanske republikk

NTB

To politimenn og tre russiske paramilitære ble drept da kolonnen deres kjørte på en landmine i Den sentralafrikanske republikk søndag.

FN-kilder sier at fem medlemmer av landets sikkerhetsstyrker ble såret i attentatet, som fant sted 400 kilometer fra hovedstaden Bangui. Et russisk helikopter ble sendt for å hente de døde og sårede.

Russland har siden 2018 hatt en større styrke med såkalte instruktører i det urolige landet.

I desember kom dessuten flere hundre russiske paramilitære, trolig fra Wagner-gruppa, som sammen med styrker fra Rwanda slo ned et opprør mot president Faustin Archange Touadera.

Spenningen har vært høy i landet siden et presidentvalg i desember, selv om det har hersket borgerkrigstilstander siden den forrige presidenten François Bozize ble styret i et kupp i 2013.