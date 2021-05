Netanyahu-motstandere får avgjørende støtte i forsøket på å danne ny regjering i Israel

Naftali Bennett, lederen for partiet Yamina, på vei for å møte Israels president Reuven Rivlin tidligere i mai. Foto: Maya Alleruzzo / AP / NTB

NTB

Høyrenasjonalisten Naftali Bennett bekrefter støtte til en ny koalisjonsregjering i Israel. Etter tolv år som statsminister kan Benjamin Netanyahu være på ut.

Bennett opplyste søndag kveld at han vil gjøre sitt beste for å danne en koalisjonsregjering med sentrumsorienterte Yair Lapid, melder avisa Haaretz.

Lapids tilbud skal være at Bennett er statsminister i to år, mens Lapid er utenriksminister. Deretter bytter de to jobb.

Bennetts støtte regnes som avgjørende i forsøket på å frata Netanyahu regjeringsmakten. Men det er fortsatt flere hindre som må passeres før den nye koalisjonsregjeringen blir realisert.

Lapids parti Yesh Atid ble med 17 mandater i Knesset nest størst i valget i mars, det fjerde på to år i Israel. Han har stablet på beina en politisk svært mangfoldig allianse som israelske medier har døpt «endringsblokken».

Frist til onsdag

Bennetts høyrenasjonalistiske og bosettervennlige parti Yamina har bare 7 av de 120 plassene i nasjonalforsamlingen.

Lapid har støtte fra flere andre partier. Men for å bli godkjent i Knesset, trenger den nye regjeringskoalisjonen trolig støtte fra folkevalgte arabiske israelere, det vil si palestinere med israelsk statsborgerskap.

Lapid fikk regjeringsoppdraget i starten av mai da Netanyahu ikke kom i mål med sitt siste forsøk på å danne en koalisjon etter valget i mars.

Koalisjonssamtalene ble satt på pause under den elleve dager lange krigen mellom Israel, Hamas og andre militante grupper på den palestinske Gazastripen.

Lapid har frist til onsdag med å fullføre oppdraget som president Rivlin har gitt ham.

Lite til felles

Partiene som har stilt seg bak Lapids forsøk på å kaste Netanyahu, har lite annet til felles. Foruten høyrenasjonalistiske Yamina er både venstreorienterte partiet Meretz, det israelske arbeiderpartiet og Avigdor Liebermans nasjonalistparti Yisrael Beiteinu med.

Israel har hatt fire valg siden 2019, og det forrige ble holdt i mars. I hvert valg har Netanyahus parti Likud blitt størst. Likevel har ikke statsministeren klart å danne en ny stabil regjering med flertall bak seg i nasjonalforsamlingen Knesset.

I vår forsøkte Netanyahu å sikre flertall ved å fri til et lite arabisk islamistparti. Det fremstøtet ble stanset av det lille ultranasjonalistiske partiet Kahane, som har en rasistisk, antiarabisk agenda, skriver nyhetsbyrået AP. Selv om israelske palestinere utgjør 20 prosent av befolkningen, har et arabisk parti aldri tidligere sittet i en israelsk regjering.