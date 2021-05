Ny regjering kan være på trappene i Israel

NTB

Motstandere av statsminister Benjamin Netanyahu skal ha kommet fram til enighet, og Israel kan om kort tid få ny regjering, ifølge israelsk radio.

Den sentrumsorienterte opposisjonspolitikeren Yair Lapid og partiet Yesh Atid, som har frist til onsdag med å danne regjering, skal ha kommet fram til en avtale med Naftali Bennett i det i høyrenasjonalistiske og bosettervennlige partiet Yamina.

Ifølge israelsk radio er en offisiell kunngjøring ventet innen kort tid, etter at de to partilederne har informert sine egne.

Lapid er så ivrig etter å bli kvitt Netanyahu at han tilbyr seg å dele statsministerposten med Bennett. Først etter to år skal Lapid ta over jobben som regjeringssjef, ifølge avtalen som ligger på bordet.

Bennett ventes å uttale seg søndag kveld etter et møte med sine partifeller, ifølge en talskvinne.

Har sikret støtte

Lapids parti ble nest størst i valget i mars, det fjerde på to år i Israel. Han har den siste tiden jobbet med å stable på beina en politisk svært mangfoldig allianse som israelske medier har døpt «endringsblokken».

Lapid har alt sikret støtte fra det venstreorienterte partiet Meretz, det israelske arbeiderpartiet og Avigdor Liebermans nasjonalistparti Yisrael Beiteinu. En Lapid-regjering vil også omfatte Blått og hvitt under ledelse av Benny Gantz, som satt i forrige koalisjonsregjering med Netanyahu.

Ifølge israelske medier forhandler Lapid også med høyrepartiet Nytt håp, som ledes av Likud-avhopperen Gideon Saar. Han er uttalt motstander av en tostatsløsning med palestinerne.

For å få nok støtte til å bli godkjent i en avstemning i Knesset, trenger Lapid-regjeringen også stemmene til flere folkevalgte arabere, det vil si palestinere med israelsk statsborgerskap. Flere er skeptisk til å støtte en regjering ledet av Bennett, som vil utvide bosetningene på den okkuperte Vestbredden.

Dårlig nytt for Netanyahu

Nyheten om en mulig regjeringsdannelse er dårlig nytt for Israels korrupsjonstiltalte statsminister Benjamin Netanyahu, som har hatt makten siden 2009.

Netanyahu lyktes ikke med å samle nok støtte til en ny koalisjonsregjering innen fristen, og dersom han må flytte ut av statsministerboligen, kan han komme til å ende opp i fengsel.

Tiltalen mot 71-åringen lyder på bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd, og rettssaken er alt i gang. Vitneforklaringer så langt har tegnet et lite flatterende bilde av Netanyahu, som selv nekter straffskyld og hevder å være utsatt for politisk forfølgelse.

Pinlige nederlag

De siste månedene har Netanyahu virket stadig mer stresset og slynget ut kritikk mot politiske rivaler, noe han også gjorde søndag. Da kom han med en nærmest desperat bønn om samarbeid til Bennett og Saar, for å «forhindre en farlig venstreorientert regjering».

Han tilbød en ordning der de tre kunne bytte på statsministerposten, men Saar svarte raskt at han er fast bestemt på å «erstatte Netanyahu-regimet».

Netanyahu har også lidd flere pinlige nederlag i nasjonalforsamlingen, senest for en måned siden, da de folkevalgte vendte tommelen ned for hans forsøk på å innsette en nær støttespiller som fungerende justisminister.

Det har også vært store protester utenfor statsministerboligen de siste månedene, der demonstranter krever Netanyahus avgang og roper slagord som «Crime Minister».