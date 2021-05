Biden vil utfordre Putin på menneskerettigheter

NTB

President Joe Biden sier at han vil utfordre Russlands president Vladimir Putin på menneskerettighetene når de møtes i Genève i juni.

– Jeg vil gjøre det klart for ham at vi ikke vil sitte rolig og bare se på at han krenker menneskerettighetene, sa Biden søndag.

Toppmøtet mellom de to finner sted på et tidspunkt da spenningen mellom USA og Russland er høyere enn på mange år.

Siden Biden ble president, er det innført sanksjoner mot Russland på grunn av den angivelige russiske rollen i SolarWinds-hackingen og innblanding i valget i 2020.

Forgiftningen av Aleksej Navalnyj, situasjonen i Ukraina og nå sist Hviterussland som tvang et fly med en dissident til å lande i Minsk, har også bidratt til å forsure forholdet.