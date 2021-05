Danske leger står klare til å hjelpe svenske sykehus

En overlege på covid-avdelingen ved Östra Sjukhuset i Göteborg ser til en nylig innlagt pasient. Danske leger sier de står klare til å hjelpe svenske sykehus med bemanningen i sommer. Den svenske regjeringen har innledet samtaler med Norge og Danmark om mulighetene for å låne helsepersonell for å lette trykket på landets helsevesen. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT / NTB

NTB

Sveriges regjering har innledet samtaler med Danmark og Norge om lån av sykehusansatte for å hjelpe på kapasiteten i sommer. Danske leger sier de står klare.

Danske leger er klare for å hjelpe til, om det tas en beslutning fra regjeringshold om å avse kapasitet for å avlaste et hardt presset svensk helsevesen i sommer.

– Selvfølgelig er vi det. Når et naboland spør om hjelp så må vi jo gjøre det vi kan. Vi også ledig kapasitet, så det kan vi godt gjøre, sier Joachim Hoffmann-Petersen, som leder den danske foreningen for intensivleger (DASAIM).

Sveriges sosialminister Lena Hallengren bekreftet fredag til SVT at det var innledet samtaler med norske kolleger om å låne personell i sommer. Det er stor bekymring for at bemanningen kan være for tynn til å håndtere sykdomspresset i Sverige i sommer.

Sverige er hardt rammet av pandemien og har over ti ganger så mange dødsfall per innbyggere som Norge.

Helseminister Bent Høie (H) bekreftet lørdag at han hadde vært i kontakt med Hallengren, men understreket at det ikke var kommet noen formell forespørsel om lån av personell fra svensk side.

– Det er tett og løpende kontakt mellom svenske og norske helsemyndigheter om en rekke spørsmål, herunder også behov for utveksling av personell eller utstyr, sa Høie.

Danskenes helseminister Martin Heunicke gikk lørdag langt i å bekrefte at Danmark er villige til å la helsepersonell bidra.

– Det vil nå bli igangsatt en dialog med regionene om hvordan de kan hjelpe medarbeidere som har overskudd til, og er interesserte i, å trå til og avlaste sine svenske kolleger. Det er mulig fordi vi har god kontroll med epidemien, sa han til DR Nyheder.