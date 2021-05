Macron truer med å trekke franske styrker ut av Mali

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron sier Frankrike vil trekke seg ut av Mali, om landet går mot radikal islamisme etter det andre kuppet på ni måneder.

Om lag 5.100 franske styrker er utstasjonert i regionen i forbindelse med den såkalte Barkhane-operasjonen. Den kjemper mot terrorgrupper i de fem Sahel-landene Burkina Faso, Tsjad, Mali, Mauritania og Niger.

Oppdraget, som har hovedkvarter i Tsjad, ble startet etter at Frankrike gikk inn for å stanse et jihadistisk opprør i Mali i 2013.

Frankrike og EU fordømte tirsdag det de kalte et «uakseptabelt statskupp» etter at Malis midlertidige president Bah N'Daw og statsminister Moctar Ouane ble styrtet av en militærjunta ledet av obersten Assimi Goïta. Kuppet var juntaens andre siden august i fjor, og er blitt møtt med fordømmelse fra også FN, den vestafrikanske organisasjonen ECOWAS og den afrikanske union.

Ifølge Macron har N'Daw, som nå er styrtet fra makten, fått beskjed om at Frankrike vil trekke sine styrker ut av landet om Mali går i en retning mot radikal islamisme.

– Radikal islamisme i Mali med våre soldater i landet? Aldri, sa han til avisa Journal du Dimanche.

Den franske presidenten sa også at han har gitt vestafrikanske ledere beskjed om at de ikke kan støtte et land hvor «det ikke lenger finnes noen demokratisk legitimitet eller tradisjon». ECOWAS har invitert juntaleder Goïta til Ghanas hovedstad Accra for samtaler før et ekstraordinært møte om situasjonen i Mali søndag.

Han hadde sittet som visepresident etter å ha ledet fjorårets kupp, som felte landets demokratisk valgte president, mens president- og statsministerpostene ble fylt av sivile, etter press fra ECOWAS.