Medier: Boris Johnson har giftet seg

NTB

Storbritannias statsminister Boris Johnson giftet seg lørdag med forloveden Carrie Symonds, ifølge britiske tabloidaviser.

Statsministerens kontor har ikke ønsket å kommentere oppslagene i Mail on Sunday og The Sun , som skriver at paret giftet seg i en privat seremoni der kun familie og venner var til stede lørdag.

Ifølge The Sun var de angivelige bryllupsplanene ukjente for høytstående medarbeidere i Downing Street. Under de nåværende smittevernreglene i England er det tillatt med maks 30 gjester i bryllup.

56 år gamle Johnson og 33 år gamle Symonds, som er tidligere kommunikasjonsrådgiver for Det konservative partiet, gjorde det kjent at de var forlovet i februar 2020. Sammen har de sønnen Wilfred, som er ett år gammel. Om det stemmer at de er gift, er det Symonds' første ekteskap og Johnsons tredje. Statsministeren har minst fem andre barn fra tidligere forhold.

Flere politikere har gratulert paret etter oppslagene, blant dem Nord-Irlands førsteminister Arlene Foster.