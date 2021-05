Hvordan kan vi stole på klimapanelet når rapportene deres skal godkjennes av politikere?

Når det gjelder spørsmålet om IPCC kan sies å være politisk, har vi spurt Toke Emil Panduro, som er seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab – Samfunnsvitenskapelig og geografisk miljøforskning ved Aarhus Universitet.

Han er ikke involvert i IPCCs arbeid, men har lest rapportene og kjenner til prosessene. Panduro påpeker først og fremst at man bør være oppmerksom på de to delene som prosessen består av, nemlig «Oppsummeringen for beslutningstagere» og selve rapporten – begge beskrevet i tidligere avsnitt.

– I den grad IPCCs klimapanel opplever et politisk press fra medlemslandene for å vinkle noen poenger i en bestemt retning, så vil det være i «Summary for policymakers, sier Panduo.

– Men de rapportene jeg har lest, har vært solide. Og jeg kan ikke huske at det har vært noen store forskjeller på poengene i «Summary for policymakers» og rapportene.

Ifølge seniorforskeren er det viktig å forstå at vitenskap er politisk i den grad at den hjelper oss med å forstå verden rundt oss.

Det gjør forskerne ved å utfordre den måten vi tenker på.

– Vitenskap utfordrer de etablerte oppfatningene av verden. Det er ikke så trivelig for politikere, embetsmenn, bedriftseiere eller bransjeorganisasjoner å se fundamentet for egne oppfatninger bli hakket løs på.

– Det er her vitenskap blir politisk, og det er her konfliktene oppstår når makthavere forsøker å forsvare eksisterende oppfatninger eller overse vitenskapelige resultater i forsøket på å holde på makten, utdyper Panduro.

Seniorforskeren peker også på at det internt i forskningsverdenen skjer noe med verdenssynet.

– Den vitenskapelige kommunikasjonen består blant annet av diskusjon og konflikt. Vitenskapsfolk er ikke enige med hverandre, og vi tolker både vår egen og andres forskning ulikt. Bare gjennom heftig diskusjon og uenighet endrer vi den måten vi ser verden på.

– Hvis forskningen man har utført, blir sitert i en IPCC-rapport, betyr det at den har vært med på å påvirke vår samlede forståelse av klimaproblematikken.

– IPCC-rapportene er med på å endre måten vi ser verden på. Det er ikke behagelig, for det rapportene forteller oss, er at vi holde på å ødelegge eksistensgrunnlaget for mange millioner mennesker i framtiden. Vi må gjøre noe annerledes. Vi kan ikke fortsette som før, og på den måten er IPCC-rapportene politiske, mener Panduro.