Søreide: Dypt bekymret for utviklingen i Colombia

NTB

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er dypt bekymret for utviklingen i Colombia, og ber om at volden tar slutt og at menneskerettsbrudd etterforskes.