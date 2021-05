Minst ti drept i demonstrasjoner i Cali

NTB

Minst ti mennesker er drept i nye demonstrasjoner i Colombias nest største by Cali. President Ivan Duque sender tusenvis av soldater til byen.

– Fra og med i kveld vil militæret bistå politiet med maksimal kapasitet i byen Cali, kunngjorde Duque.

– Vi kan ikke ha en øy med anarki i landet, sa han.

Tidligere lørdag var det meldt om at minst fire demonstranter ble drept i sammenstøt ved veisperringer som er opprettet av demonstranter i byen. Lørdag ettermiddag er det oppjustert til minst ti.

Duque varslet alt i begynnelsen av mai at hæren ville bli satt inn mot demonstrantene, og fredag opplyste han at mer enn 7.000 soldater ville bli sendt til Cali.

Det har vært stor uro i landet i flere uker, og myndighetene har registrert 49 dødsfall i demonstrasjoner og sammenstøt til nå, blant dem to politibetjenter. Human Rights Watch (HRW) mener det reelle tallet er 63.

Portforbud

Cali, som ligger i Valle del Cauca-provinsen vest i landet, har blitt et sentrum for demonstrasjonene. Guvernør Clara Luz Roldan har innført nattlig portforbud som trer kraft etter klokka 19 i hele provinsen.

De siste dødsfallene skjedde etter sammenstøt mellom «de som blokkerte og de som forsøkte å ta seg gjennom» en barrikade, ifølge Cali-ordfører Jorge Ivan Ospina.

Videobilder fra byen viser en mann som ligger i en blodpøl, mens en annen mann står i nærheten med en pistol i hendene. Den siste mannen blir så angrepet av en gruppe mennesker.

Ospina beklager det han beskriver som en «vanvittig situasjon med død og smerte».

– Vi kan ikke tillate at dette fortsatt skjer i Cali. Vi kan ikke la oss friste inn i vold og død, la han til.

Skattereform

Demonstrasjonene begynte i slutten av april som en protest mot en foreslått skattereform.

Skattereformen er senere blitt droppet, men protestene har fortsatt. Politiets håndtering av protestene er blitt møtt med internasjonal kritikk.

Forhandlinger mellom regjeringen og ledere for demonstrantene har pågått i to uker, men har ikke båret frukter.

Demonstrantene krever at regjeringen anerkjenner overgrep fra sikkerhetsstyrkene. Regjeringen erkjenner at det finnes enkelte råtne frukter innen sikkerhetsstyrkene, men hevder at venstreorienterte geriljagrupper og Farc-opprørere har infiltrert demonstrasjonene for å hisse til vold og hærverk.