Ny vulkan har fått utbrudd nær Goma

400.000 mennesker har flyktet fra Goma i Kongo, av frykt for et nytt vulkanutbrudd og at giftige gasser skal stige opp fra bunnen av Kivusjøen. Flere har tatt sjansen på å flykte i båt. Foto: AP / NTB

NTB

Nyamuragira-vulkanen i Kongo har fått et utbrudd, én uke etter at et kraftig utbrudd i en vulkan noen kilometer unna drev 400.000 mennesker på flukt fra Goma.

Nyamuragira-vulkanen ligger rundt 25 kilometer fra millionbyen Goma, som er nesten folketom etter at en stor lavaelv fra Nyiragongo-vulkanen tidligere i uka veltet inn i byen.

Ifølge en talsmann for regjeringen i Kongo er det nærmeste området rundt Nyamuragira-vulkanen et ubebodd naturreservat, men det er hjem for en firedel av verdens utrydningstruede fjellgorillaer.

Den 3.500 høye Nyiragongo-vulkanen, som ligger bare 13 kilometer nord for Goma, er Afrikas mest aktive, og det er frykt for at også den skal få nye utbrudd.

Elv av lava

En elv av lava har strømmet inn i Goma, men ser ut til å ha stanset rundt 300 meter fra flyplassen i byen. På sin vei gjennom landsbyer og den nordlige delen av byen har lavaen ødelagt rundt 4.500 boliger.

Byen, som ligger ved bredden av den store Kivusjøen, har også opplevd hundrevis av jordskjelv etter at utbruddet startet, og de er oppdaget flere hundre meter lange sprekker i bakken.

Geologene advarer mot nye utbrudd, og det er også frykt for at det skal stige opp giftige gasser fra bunnen av Kivusjøen. Lørdag fortalte øyenvitner om mindre jordskjelv hvert tiende minutt i byen.

Et vulkanutbrudd under den langt mindre Nyossjøen vest i Kamerun i 1986 kostet over 1.700 mennesker livet som følge av de giftige gassene som steg opp fra bunnen av innsjøen.

Masseflukt

Frykt for lava, jordskjelv og giftige gasser har de siste dagene drevet rundt 400.000 mennesker på flukt fra Goma, og mange har tilbrakt de siste nettene under åpen himmel.

Tusenvis av tatt seg over grensa til nabolandet Rwanda, der president Paul Kagame har bedt verdenssamfunnet om umiddelbar hjelp.

– Vi har et stort antall mennesker som krysser grensa. Så vi forsøker å samarbeide med kongoleserne for å håndtere den humanitære krisen som kommer som følge av det. Vi trenger allerede umiddelbar og global støtte for å kunne holde oversikt med hva som foregår, sa Kagame fredag.

FNs høykommissær for flyktninger og Rwandas regjering er også bekymret for koronasmitte som følge av masseflukten.

Kirkens Nødhjelp evakuerer

Kirkens Nødhjelp startet fredag evakueringen av alle sine ansatte fra Goma.

– I en så usikker og farlig situasjon er vi nødt til å få våre kolleger ut av byen, sier Kirkens Nødhjelps landrepresentant i Kongo, Riborg Knudsen.

De første av hjelpeorganisasjonens ansatte tok seg fredag ned til byen Bukavu, 200 kilometer sør for Goma, og de forteller om en svært krevende evakuering.

– Titusener av mennesker er på flukt ut av byen, og våre kolleger forteller om kaos, panikk og stor frykt. Mange barn er kommet vekk fra foreldrene sine, og folk er svært preget etter de store ødeleggelsene og frykten for nye og dødelige utbrudd, sier Knudsen.