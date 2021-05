WHO advarer mot å politisere letingen etter coronavirusets opphav

Flere sverger til teorien om at coronaviruset spredte seg fra et laboratorium i Wuhan i Kina, noe kinesiske myndigheter bestemt avviser. Verdens helseorganisasjon (WHO) leter fortsatt etter virusets opprinnelse og advarer mot å politisere arbeidet. Foto: AP / NTB

NTB

Letingen etter coronavirusets opphav blir nå hemmet av politikk, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Vi vil få be om at man skiller mellom vitenskap og politikk. La oss få fortsette i en skikkelig og positiv atmosfære med å lete etter svar, sier WHOs krisesjef Michael Ryan.

– Denne prosessen blir nå forgiftet av politikk, sier han.

USAs president Joe Biden ba denne uka amerikansk etterretning granske teorien om at coronaviruset spredte seg fra et laboratorium i Wuhan i Kina.

Bakgrunnen var en sak i avisa Wall Street Journal, der det med henvisning til en amerikansk etterretningsrapport ble blåst nytt liv i denne spekulasjonen.

Usant

Kina kaller påstanden «totalt usann» og viser til at en ekspertgruppe fra WHO, som tidligere i år besøkte Wuhan, konkludert med at teorien er «svært usannsynlig».

Ifølge WHO-ekspertene tyder alt på at viruset stammer fra hestesko-flaggermus, og at det ble overført til mennesker via et annet dyr, kanskje skjelldyr. De er ikke sikre på at dette skjedde i Wuhan.

WHO har imidlertid etterlyst større tilgang til rådata fra Kina, et krav blant andre Norge har sluttet seg til. Letingen etter svar fortsetter, men det er uklart hva neste steg blir.

Veien videre

Tekniske eksperter vurderer nå veien videre og vil komme med sin anbefaling, men det er uvisst når, sier WHOs talskvinne Fadela Chaib.

– Når anbefalingen foreligger, vil WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i samråd med medlemslandene beslutte hvordan man skal gå fram, sier hun.

Tedros har understreket at man foreløpig ikke kan utelukke noen teori om hvordan viruset oppsto og spredte seg.

Konspirasjonsteori

Påstanden om at viruset kan ha kommet fra et laboratorium i Wuhan, ble blant annet fremmet av tidligere president Donald Trump og ble lenge ansett for å være en konspirasjonsteori, fremmet av høyresiden i USA.

– Alle land har rett til å fremme sine egne teorier om virusets opphav, det er en fri verden, sier WHOs krisesjef Michael Ryan.

Den politiske debatten gjør imidlertid WHOs arbeid svært vanskelig, sier han.

– Det vanskeliggjør det vitenskapelige arbeidet vi forsøker å utføre. For å være ærlig så kan det bli umulig for oss å levere de svarene som verden ønsker, sier han.