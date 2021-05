USA innfører sanksjoner mot Hviterussland etter omdirigeringen av et Ryanair-fly som ble tvunget til å lande i Minsk. Like etter ble en opposisjonell journalist og aktivist pågrepet. Hendelsen har ført til sterke reaksjoner internasjonalt. Foto: ONLINER.BY via AP / NTB

Les mer

Lukk