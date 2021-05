Tyskland lover en halv milliard til vaksineproduksjon i Sør-Afrika

NTB

Tyskland vil gi opptil 50 millioner euro, tilsvarende 510 millioner kroner, i støtte til vaksineproduksjon i Sør-Afrika, ifølge helseminister Jens Spahn.

Lovnaden kom under et besøk til Johannesburg fredag. Tyskland er også, i likhet med Frankrike og EU, ivrige til å støtte teknologioverføring for vaksineproduksjon, sa Spahn videre. Det produseres foreløpig ikke koronavaksiner i Afrika.

Tyskland og flere andre europeiske land har motsatt seg forslag om å fjerne lisensrettigheter, og argumentert med at dette kan gjøre at selskaper velger å ikke bruke midler på utvikling av for eksempel en koronavaksine.

Frankrikes president Emmanuel Macron, som også besøkte Johannesburg, tok til orde for mer åpenhet og ansvarlighet om vaksineforsyningen til fattigere land. Han understreket at det er viktig å finne ut når og hvor mange doser som blir levert til hvilke land.

Macron oppfordret videre til å fjerne hindre for vaksinetilgang, og viste til eksportrestriksjoner.

EU doblet forrige uke sitt bidrag til vaksineprogrammet Covax til 1 milliarder euro, og kommisjonsleder Ursula von der Leyen lovet samtidig å bruke ytterligere 100 millioner euro i kampen mot koronaviruset i Afrika.