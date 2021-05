Menneskerettsforkjempere krever at Qatar slipper fri aktivist

Kenyanske Malcolm Bidali skrev om utfordringene ved å være en lavtlønnet fremmedarbeider i Qatar og mente de burde få bedre rettigheter og vilkår. 4. mai ble han pågrepet under uklare omstendigheter.

NTB

Amnesty International og fire andre menneskerettsgrupper krever at myndighetene i Qatar slipper fri en kenyansk fremmedarbeider og blogger umiddelbart.

Malcolm Bidali, som har vært savnet i flere uker, er også kjent ved sitt pseudonym Noah. Han jobber som sikkerhetsvakt, men driver også en blogg der han i en rekke kritiske artikler har beskrevet forholdene for fremmedarbeidere i Qatar. Blant annet skrev han om de store byggeprosjektene i forbindelse med fotball-VM neste år.

4. mai skal han ha blitt hentet i sitt hjem av sikkerhetsagenter.

– Over tre uker etter at Bidali ble utsatt for tvungen forsvinning utført av statlige sikkerhetstjenester, nekter myndighetene fortsatt å si hvor han er eller forklare hvorfor han er fengslet, heter det i en uttalelse fra de fem organisasjonene fredag.

Amnesty, Human Rights Watch, Migrant-Rights.org, FairSquare og Business and Human Rights Resource Center krever at Bidali slippes fri «umiddelbart».

Norges Fotballforbund (NFF) har tidligere bedt Fifa kreve Bidali løslatt.

En qatarsk tjenestemann bekreftet tidligere i mai at Bidali tatt i varetekt, mistenkt for brudd på landets sikkerhetslover. Menneskerettsaktivistene sier han tilsynelatende er fengslet fordi han på fredelig vis utøvde sin rett til ytringsfrihet.

Inntil myndighetene forteller hvor han er, en domstol presenterer ham for merkbare anklager, eller han løslates, utgjør fengslingen en tvungen forsvinning, mener de.

20. mai fikk Bidali ta en telefon til sin mor, opplyser organisasjonene. Der fortalte han at han ikke er blitt fysisk skadd, men at han holdes i isolasjon 23 timer daglig.