Urfolk:

Levninger av 215 barn funnet ved stengt skole i Canada

Kostskolen i Kamloops der levningene av 215 barn ble funnet begravd i British Columbia. Les mer Lukk

NTB

Levningene av 215 barn er oppdaget ved en tidligere kostskole som ble åpnet for over hundre år siden for å assimilere urfolk i Canada, opplyser en lokal stamme.