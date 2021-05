Boris Johnson renvasket for ulovlig oppussing

Statsminister Boris Johnson gjorde ikke noe ulovlig da han lot leiligheten i Downing Street pusse opp for store summer, men han opptrådte uklokt, heter det i en intern gransking.

Regjeringens nylig ansatte rådgiver i spørsmål om ministrenes etiske og økonomiske disposisjoner, Christopher Geidt, sier i sin årsrapport at Johnson var helt uvitende om hvordan finansieringen av hans oppussing ble ordnet.

Geidt skriver at arbeidet ble påbegynt da statsministeren var kritisk syk med covid-19 i begynnelsen av april 2020. Han skulle nok vist noe mer nysgjerrighet på dette punktet senere, men trodde at en stiftelse tok hånd om regningene, sier Geidt.

Tapetstrid

Hans beskrivelser har et stykke på vei dempet oppstyret rundt tapetstriden, men flere granskinger er underveis.

Det er ikke entydig klart hvorfor offentlig ansatte, på Johnsons anmodning, arbeidet iherdig med å opprette en stiftelse, etter modell av den som drifter Det hvite hus, midt under pandemien i fjor.

Denne stiftelsen viste seg å være vanskelig å få på beina, og regningene ble til slutt betalt av det konservative partiet og en rik støttespiller.

Uklokt

– Etter mitt syn lot statsministeren, på en uklok måte, oppussingen av leiligheten i Downing Street 11 fortsette, uten å ha en klar oppfatning om hvordan arbeidet skulle finansieres, skriver Geidt.

Regningen kom på 200.000 pund, langt over statens satser for den slags på 30.000 pund. I februar i år tok omsider Johnson regningen selv.

Geidt ble grillet av opposisjonen i Parlamentet for to uker siden. De ville vite om han virkelig kunne opptre uavhengig av statsministeren. Geidt er tidligere offiser i hæren og diplomat, han var privatsekretær for dronning Elizabeth til 2017 og sitter i Overhuset.