Demonstranter holder opp det gamle hviterussiske nasjonalflagget under en protest utenfor USAs ambassade i Litauens hovedstad Vilnius fredag. De krever at den hviterussiske aktivisten Roman Protasevitsj løslates.

NTB

Utenriksdepartementet i Litauen utviser to diplomater fra Hviterussland. Minsk svarer med å utvise to litauere.

I en uttalelse heter det at de to har utført handlinger som ikke er forenlige med deres status som diplomater.

Utenriksminister Gabrielius Landsbergis skriver i en twittermelding at det dreier seg om to etterretningsagenter som arbeidet under dekke av å være diplomater.

– Nei takk og farvel, legger utenriksministeren til.

Hviterussland mener utvisningen fra Litauen ikke kan rettferdiggjøres og opplyser fredag kveld at to litauiske diplomater må forlate landet innen sju dager.

Utvisningene skjer i kjølvannet av hendelsen der et passasjerfly på vei fra Hellas til Litauen ble tvunget til å lande i Minsk. Om bord var en profilert hviterussisk regimekritiker og journalist, som ble pågrepet på flyplassen sammen med sin russiske kjæreste.

Landsbergis sier videre at utvisningen skjer i solidaritet med nabolandet Latvia, som fikk alle sine ambassadeansatte utvist fra Hviterussland. Myndighetene i Minsk utviste latvierne etter at latviske myndigheter heiste et hviterussisk opposisjonsflagg ved et hotell brukt av deltakerne i et ishockey-mesterskap.