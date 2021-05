Studentene Saskia (23) og Jack (25) ble drept av straffedømt terrorist

London Bridge-angrepet:

25 år gamle Jack Merritt og 23 år gamle Saskia Jones var nylig uteksaminert fra universitetet da de ble drept under et arrangement like ved London Bridge 29. november 2019.

28-åringen som drepte avgangsstudentene Saskia og Jack var ansett som for farlig til å bevege seg fritt rundt.

Det var under et event 29. november 2019 ved Fishmongers 'Hall rett ved London Bridge at de to avgangsstudentene Saskia Jones (23) og Jack Merritt (25) ble knivstukket og drept. I tillegg til avgangselevene ble tre andre personer skadd i hendelsen.

Nå har en jury vedtatt av politiets og Storbritannias sikkerhetstjenestes uaktsomhet bidro til at drapene fant sted, skriver BBC.

28 år gamle Usman Khan ble skutt og drept på stedet. Bildet er fra da han ble arrestert mistenkt for terrorplanlegging i 2012.

Hadde nylig sluppet ut av fengsel

Gjerningspersonen, identifisert som 28 år gamle Usman Khan, hadde sittet i fengsel i åtte år dømt for terror, og hadde vært ute av fengsel i 11 måneder da terrorangrepet fant sted. Khan ble skutt av politiet under angrepet og døde på stedet.

Juryen viser til manglende oppfølging av Khan, og det at han fikk bevege seg fritt i London, og konkluderte med at den terrordømte 28-åringen burde ha vært under oppsyn. Det skal også ha vært manglende sikkerhet ved eventet avgangsstudentene deltok på da angrepet fant sted. Juryen takker de tilfeldige forbipasserende som grep inn og hjalp nødetatene under terrorangrepet.

– Takk til de fantastiske personene som satte sine egne liv i fare for å hjelpe til, sa talsperson for juryen fredag.

Jones’ familie er lettet over juryens konklusjon og finner det skremmende at Khan fikk bevege seg fritt i samfunnet.

– Det er utrolig at ingen i systemet så faren ved å la Usman Khan vandre fritt rundt i London, sier familien i en uttalelse ifølge BBC. Familien stiller seg også kritisk til den manglende sikkerheten på eventet datteren deltok på.



23 år gamle Saskia var usikker på om hun ville delta på eventet hvor hun senere mistet livet.

Saskia var usikker på om hun ville delta

Jones’ mor har tidligere fortalt at datteren var usikker på om hun ville delta på eventet «Learning Together», som fokuserer på rehabilitering av tidligere straffedømte. Michelle Jones hadde flere samtaler med datteren Saskia før hun omsider bestemte seg for å dra. Ifølge moren visste ikke 23-åringen hvem de straffedømte som skulle delta på eventet var.

– Saskia mente at det var viktig at personer dømt for terror også fikk rehabiliteringstilbud, men at det var behov for strengere sikkerhet rundt dem, sa Jones i et intervju med BBC i 4. mai.

Khan var rangert som høyrisiko, og ble i 2012 dømt til fengsel for terrorplanlegging. Khan og åtte andre planla et bombeangrep mot London Stock Exchange, og ønsket å starte en treningsleir på området eid av familien i Kashmir, skriver The Guardian. Opprinnelig var Khan klassifisert som en stor trussel, og skulle ikke slippes ut av fengsel så lenge han utgjorde en fare for samfunnet. Dette ble senere endret og Khan slapp ut av fengsel 11 måneder før terrorangrepet november 2019.