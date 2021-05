WHO: Pandemien ikke over før 70 prosent er vaksinert

Verdens helseorganisasjon synes vaksineringen går altfor sent. Pandemien er ikke over før 70 prosent av vaksinert, mener WHOs Europa-sjef Hans Kluge.

NTB

Pandemien vil ikke gå over før 70 prosent er vaksinert, sier WHOs Europa-sjef Hans Kluge.

Kluge er ikke fornøyd med tempoet i vaksineringen i Europa. Han beklager at det stadig går for sent.

– Pandemien vil være over den dag vi når minimum 70 prosents dekning, sier sjefen for virksomheten til Verdens helseorganisasjon (WHO) i Europa.

Den belgiske legen Kluge er spesielt bekymret for den indiske og britiske varianten av covid-19-viruset, da disse smitter lettere enn tidligere varianter.

– Vi vet at den indiske varianten er mer smittsom enn den britiske som igjen var mer smittsom enn den foregående. Tempo i vaksineringen er helt avgjørende. Selv da WHO fastslo at vi sto overfor en pandemi, var det mange land som ventet. Vi mistet verdifull tid, sier Kluge.

Regionsjefen for Europa sier at solidaritet i pandemibekjempelsen er vel og bra, men at hurtig utbredelse av vaksiner er det aller viktigste.

– Hurtighet er vår beste venn, men tiden arbeider imot oss. Vaksineringen går for sent. Vi må få opp farten, og vi må øke antallet tilgjengelige doser, gjentar Kluge.

I de 53 land og territorier som utgjør Europa-regionen i WHO, blant dem flere i Sentral-Asia, er det 26 prosent av befolkningen som har mottatt første dose av en covid-19-vaksine. For EU er tallet 36,6 prosent.