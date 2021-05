53 land krever svar fra WHO om overgrepsanklager

NTB

53 land krever at ledelsen i Verdens helseorganisasjon rydder opp i forhold som knytter seg anklager om seksuelle overgrep blant ansatte.

I en felles uttalelse krever USA, EU, Storbritannia, Japan og en rekke andre land sterkt og eksemplarisk lederskap for å avverge seksuelle overgrep i organisasjonens egne rekker.

Uttalelsen kommer etter medieoppslag om at ledelsen i WHO kjente til påståtte tilfeller i Kongo, men foretok seg ingenting.

Nyhetsbyrået AP meldte tidligere i måneden at interne eposter viste at WHOs lederskap kjente til påstandene. Overgrepene skal ha skjedd i 2019, og i epostene blir ledelsen bedt om å ordne opp.

Det var Canadas WHO-ambassadør som leverte den felles uttalelsen fredag. Han sa at tonen og håndteringen i organisasjonen må komme fra toppen og at de 53 landene krever en troverdig gjennomgang av sakene.

WHO-sjef Tedros Ghebreyesus sa til hovedforsamlingen at organisasjonen er sterkt preget av disse påstandene og at alle former for overgrep er i strid med WHOs oppgave.

WHO og to andre FN-byråer ble sjokkert i september i fjor av en rapport som hevdet at FN-ansatte som ble sendt inn i Kongo under ebolakrisen i 2018-2020, hadde gjort seg skyldig i overgrep mot kvinner.