Økt rasisme mot asiatisk-amerikanere i USA etter pandemien

NTB

Et flertall av amerikanere på tvers av rase- og etniske grupper mener at diskrimineringen mot asiatisk-amerikanere er blitt verre under pandemien.

60 prosent av amerikanerne mener at diskrimineringen av amerikanere med asiatisk bakgrunn har økt merkbart sammenlignet med i fjor. Det viser en meningsmåling utfort av Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Nesten halvparten av amerikanerne tror at asiatisk-amerikanere støter på «mye» eller «ganske mye» diskriminering i dagens USA. Meningsmålingen viser også at nærmere 6 av 10 amerikanere mener at rasisme i USA er et «veldig» eller «ekstremt» alvorlig problem.

Føler seg mer usikre

Flertallet av amerikanere med asiatisk bakgrunn forteller også at de føler seg mer usikre på grunn av sin rase.

Susan Lee som bor i Sacramento, California, forteller at hennes venner nå spør henne om rasisme etter flere hendelser med tilfeldige angrep på folk med asiatisk utseende.

Den 72 år gamle kinesisk-amerikaneren merker imidlertid en stor forskjell mellom venner som er asiatiske og de som ikke er det.

– Mine ikke-asiatiske venner er nok mer forbauset over utviklingen, forteller Lee.

– Jeg tror kinesere eller asiater alltid har blitt sett på som en positiv ressurs. Derfor blir de nå forvirret over det som skjer.

Virus med merkelapp Kina

76 år gamle Barbara Canchola fra El Paso i Texas, sier at hun før pandemien hadde svart «ikke i det hele tatt», hvis hun hadde blitt spurt om rasisme mot asiatene.

Canchola, som er spansktalende, har ikke trodd at asiater møtte noen form for diskriminering i dagens samfunn – fordi de regnes som velutdannet.

– Men etter at pandemien brøt ut – og den fikk merkelappen Kina – da begynte det, mener hun.

Også drap

Siden mars i fjor er det dokumentert over 6.600 antiasiatiske hathendelser. Det er det nasjonale senteret Stop AAPI Hate som står bak den mørke statistikken.

Hendelsene er alt fra verbal trakassering til dødelige angrep, deriblant skytingen i Atlanta 16. mars der seks asiatiske kvinner ble drept.

Center for the Study of Hate & Extremism ved California State University har dokumentert at målrettede hatforbrytelser mot asiater i de største amerikanske byene økte med 145 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Hatforbrytelser generelt falt med 6 prosent.

I første kvartal i år hadde politiet fått inn rapporter om hathendelser mot asiatisk-amerikanere i 16 større byer og kommuner. De rapporterte hendelse utgjorde en økning på 164 prosent fra samme periode i fjor.

57 prosent av asiatisk- amerikanere sier at de i dag «ofte» eller «noen ganger» føler seg usikre i offentligheten på grunn av sin rase.

Trump har skylden

34 år gamle Glendon Yuri-Sweetland fra Maine beskylder tidligere president Donald Trump for den økte diskrimineringen.

– Trumps konstante henvisninger til covid-19 som «kinesisk virus» og andre rasistiske begreper, preger fortsatt mange, mener han.

Nær halvparten av amerikanerne er nå «veldig» eller «ekstremt» bekymret over at denne type rasisme har økt på grunn av covid-19, viser undersøkelsen.

Undertegnet ny lov

President Joe Biden undertegnet forrige uke COVID-19 Hate Crimes Act.

Loven vil sikre raskere behandlingstid for koronarelatert hatkriminalitet mot asiatisk-amerikanere, øke offentlighetens bevissthet om problemet og gi statlige og lokale myndigheter veiledning i hvordan de kan bekjempe denne typen hatkriminalitet.