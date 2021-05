Australias koronastrategi settes på prøve av utbrudd i Melbourne

Tomme uteserveringer i Melbourne etter at Australias nest største by nok en gang er stengt ned som følge av koronasmitte. Foto: James Ross / AAP Image via AP / NTB

NTB

Fem millioner innbyggere må holde seg hjemme når Melbourne stenges ned. Et nytt smitteutbrudd har ført til flere spørsmål rundt ordningen med karantenehotell.

Byen er Australias nest største, og blir nedstengt for fjerde gang siden pandemien nådde landet. Den australske koronastrategien er å slå knallhardt ned på all koronasmitte, i et forsøk på å eliminere den helt.

Så langt er det registrert 39 smittetilfeller i forbindelse med det siste utbruddet, som antas å ha oppstått etter at en turist som var smittet med den indiske virusvarianten, returnerte til Australia.

Fungerende førsteminister James Merlino i Victoria, delstaten som rommer Melbourne, gir langsom vaksineutrulling og problemer med karantenehotellene skylden for det siste utbruddet. Det er angivelig den 17. gangen de siste seks månedene at det har lekket smitte ut av midlertidige karantenehoteller.

Det rettes også kritikk mot den australske regjeringen for et langsomt vaksineringstempo, som kan føre til mer utbredt smitte i landet, som til nå kun har registrert 30.000 smittetilfeller siden pandemien brøt ut, i et land med 25 millioner mennesker.

Kun to prosent av landets innbyggere er fullvaksinert.