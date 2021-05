Gjerningsmannen i San Jose snakket om at han hatet arbeidsplassen sin

Et stort antall politibiler og sykebiler kom til stedet der ni mennesker ble skutt og drept i San Jose i California onsdag morgen. Foto: Noah Berger / AP / NTB

NTB

Mannen som skjøt og drepte ni mennesker i San Jose, skal ha snakket om at han hatet arbeidsplassen sin da han ble stanset i tollen i 2016.

Mannen åpnet ild onsdag morgen i San Jose i California. Han løsnet 39 skudd og siktet åpenbart direkte mot enkelte av ofrene, opplyser politiet.

– Det virker som han sa til ett av menneskene der, at han ikke skulle skyte ham. Så skjøt han andre. Så jeg tenker at han hadde noen tanker om hvem han ønsket å skyte, sier sheriff Laurie Smith torsdag.

Gjerningsmannen, 57 år gamle Samuel Cassidy, ankom verksted- og parkeringsområdet til den lokale lettbanen, der han jobbet, klokka 6 om morgenen onsdag. Med seg hadde han to bager med halvautomatiske våpen og elleve magasiner.

Det var ingen kameraer inne i de to bygningene som utgjør lokalene, og det tok politiet seks minutter å finne ham. Da rettet han et våpen mot seg selv og fyrte av.

Politiet mener Cassidy i mange år som VTA-ansatt har vært «svært misfornøyd», og tror dette kan ha vært motivet bak skytingen. Dokumenter viser at han har vært ansatt i lettbanen siden minst 2012.

Stanset i tollen

Kirk Bertolet, som også jobber i lettbanen, sa til AP at gjerningsmannen jevnlig jobbet sammen med ofrene. Han er overbevist om at Cassidy på forhånd hadde bestemt seg om hvem han skulle drepe, fordi han ikke skjøt mot mennesker han møtte på vei inn i den andre av de to bygningene.

– Sam forsikret seg om at han drepte de han ville. Han forsikret seg om at de var døde, sa Bertolet.

Etter å ha blitt stanset i tollen på vei hjem fra Filippinene i 2016, fant politiet en skrivebok der det blant annet sto hvor mye han hatet VTA, sa en tjenesteperson i Biden-regjeringen som har lest et notat fra departementet for innenlands sikkerhet, til AP. Notatet ble først omtalt av Wall Street Journal.

Det er uklart hvorfor han ble stanset i tollen, men han skal angivelig ha hatt bøker om «terrorisme og frykt og flere manifester». Men når han ble spurt om han hadde problemer med kollegene sine, skal han ha sagt nei.

Snakket om å drepe kolleger

De to våpnene som ble brukt i skytingen, var hans egne lovlige våpen, men magasinene er forbudt i California.

Cassidys fraskilte kone sier at han snakket om å drepe folk på jobben for mer enn ti år siden.

– Jeg trodde aldri på ham, og det skjedde jo aldri, før nå, sier hun.

Han kom ofte hjem fra jobben bitter og sint over at han etter hans mening var tilsidesatt, og han dvelte ofte ved ting, sier hun. De var gift i ti år, men siden de ble skilt for 13 år siden, har de ikke hatt kontakt.

Skyteepisoden er den 15. masseskytingen i USA hittil i år, ifølge en oversikt laget av AP, USA Today og Northeastern University.