Finlands statsminister i hardt vær på grunn av betalt frokost

NTB

Finlands statsminister Sanna Marin er kommet i hardt vær etter at det er kommet for en dag at hun får skattefrie frokostpenger.