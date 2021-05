FN ber om 800 millioner kroner til Gaza

FNs humanitære koordinator for de okkuperte palestinske områdene, Lynn Hastings, ber verdenssamfunnet bidra med 95 millioner dollar til akutte behov på Gazastripen.

NTB

FN har sendt ut en appell om 793 millioner kroner til akutte humanitære behov og reparasjoner på Gazastripen over de neste tre månedene.

Det trengs penger blant annet til å reparere skader på sykehus, skoler, vann og avløp og annen infrastruktur som ble ødelagt i den elleve dager lange krigen mellom Israel og Hamas.

Lynn Hastings, som er FNs koordinator for humanitære saker i Gaza, ba verdenssamfunnet være sjenerøse da hun torsdag kom med appellen.

Hastings sier at 800.000 mennesker er uten tilgang til rent vann, at urenset kloakk renner rett ut i havet og at 58 undervisningsfasiliteter er skadd, inkludert 285 skolebygninger, i tillegg til 1.000 boliger og forretninger.

Mesteparten av pengene skal gå til Gaza, men noe går også til Vestbredden og Øst-Jerusalem.