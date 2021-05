Russisk opposisjonsgruppe gir opp

NTB

En russisk opposisjonsgruppe legger ned virksomheten etter at myndighetene klassifiserte den som en uønsket organisasjon.

Lederen for gruppa Åpent Russland, Andrej Pivovarov, sa torsdag at gruppa, som er finansiert av en russisk oligark, legger ned virksomheten for å beskytte sin medlemmer.

En lov fra 2015 gjorde medlemskap i «uønskede organisasjoner» kriminelt. Regjeringen har siden brukt loven mot et 30-tall organisasjoner.

Åpent Russland var finansiert av Mikhail Khodorkovskij, som flyttet til London etter at han ble sluppet ut av fengsel der han satt i ti år.

Pivovarov sier det er trist å gi seg siden stadig flere mennesker ønsker endring i landet.