Facebook fjerner ikke lenger innlegg om laboratorieteorier om corona

Kina har anklaget president Joe Biden for politisk spill om koronaviruset etter at han beordret ny gransking om opphavet.

NTB

Facebook snur og vil ikke lenger fjerne innlegg som antyder at coronaviruset kommer fra et laboratorium i Kina.

Beslutningen er tatt etter at president Joe Biden onsdag ga etterretningstjenestene ordre om ny gransking av teoriene om virusets opprinnelse, til Kinas store fortørnelse.

Facebooks beslutning kaster nytt lys over utfordringene ved å overvåke sosiale medier og fjerne feilinformasjon.

Bakgrunnen for Bidens beslutning er en sak i avisa Wall Street Journal, der det med henvisning til en amerikansk etterretningsrapport blåses nytt liv i spekulasjoner om at viruset ved et uhell spredte seg fra et laboratorium i Wuhan.