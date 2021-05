Hviterussland: Sofia Sapegas mor trygler om hjelp etter datterens arrest

Sofia Sapega ble varetektsfengslet i Hviterussland etter at et Ryanair-fly ble tvunget til å nødlande. Sapegas mor, Anna Dudich, trygler om hjelp.

I et intervju med BBC forteller Sofia Sapegas mor om den siste kontakten hun hadde med datteren før hun ble arrestert.

Søndag ble et Ryanair-fly på vei fra Athen til Vilnius i Litauen tvunget til å nødlande i hovedstaden Minsk i Hviterussland.

Hviterussiske myndigheter har tidligere publisert en gjengivelse av det de mener er samtalen mellom Ryanair-piloten og Minsk før flyet måtte lande. Her kommer det frem at piloten fikk beskjed om at det var en bombe på flyet.

Hendelsen har blitt beskrevet som en kapring.

«Mama»

Blant de 133 passasjerene på flyet var den hviterussiske aktivisten Roman Protasevitsj (26) og kjæresten Sofia Sapega (23). De to ble arrestert før flyet fikk lov til å ta av.

I et intervju med BBC forteller Sapegas mor, Anna Dudich, om den siste meldingen hun fikk fra datteren før hun ble arrestert.

Sapegas kjæreste, Roman Protasevitsj, har vært ettersøkt i Hviterussland lenge. Les mer Lukk

«Mama» var alt som sto i tekstmeldingen. Etter dette har det vært umulig for Dudich å komme i kontakt med datteren.

– Vi kan ikke tro at dette skjer med oss, og med vår datter. Jeg trygler hvem som helst om hjelp, slik at mitt barns liv ikke blir ødelagt, sier Dudich til BBC.

Sapegas kjæreste, Roman Protasevitsj, har vært ettersøkt i Hviterussland lenge. Protasevitsj jobber som journalist, og er en av nøkkelpersonene bak nyhetstjenesten NEXTA. Dette var en viktig kilde for informasjon under den enorme protestbølgen i Hviterussland i august i fjor, etter at sittende president Aleksandr Lukasjenko vant valget, noe opposisjonen mente var et resuktat av juks.

– Det er ikke ulovlig, er det?

Dudich har ikke tillatelse til å besøke datteren sin i fengselet KGB i Minsk.

Det eneste livstegnet hun har av datteren er et videoklipp som ble vist på statlig TV i Hviterussland mandag kveld, hvor Sapega innrømmer å ha publisert konfidensiell informasjon som tilhører hviterussiske sikkerhetstjenester.

Datterens oppførsel på klippet er ifølge moren ikke lik henne, noe som får henne til å tro at innrømmelsen kom under tvang.

Sapega er anklaget for å være en aktivist, som kjæresten, men dette er ikke tilfelle ifølge Dudich.

– Jeg skjønner ikke hvorfor hun er arrestert. Hun lever livet sitt som en normal ung dame. Hun studerer, har det gøy og er forelsket. Det er ikke ulovlig, er det? Jeg forstår det ikke, sier hun.

Mener det er blank løgn

Hviterusslands president, Aleksandr Lukasjenko, er ikke fornøyd med anklagene som har kommet mot landet i etterkant av kapringen.

– Som vi forutså, har de som vil oss vondt, her hjemme og i utlandet, endret sine metoder for å angripe staten. De har krysset mange «røde linjer» og gått over grensen for sunn fornuft og menneskelig moral, sa Lukasjenko i en tale til nasjonalforsamlingen onsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået Belta.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

President Aleksandr Lukasjenko mener de som «angriper staten», har gått over grensene for sunn fornuft og menneskelig moral». Les mer Lukk

Lukasjenko mener det er en blank løgn at Ryanair-flyet ble tvunget til å lande, og sier landet handlet lovlig for å beskytte folket.

EU og USA har tidligere ilagt presidenten og hans nærmeste sanksjoner, etter den politiske volden i kjølvannet av valget i august.

Flere tusen demonstrerte da i protest mot at Lukasjenko seiret i et valg som ifølge EU verken var fritt eller rettferdig.

Nå vurderer EU å innføre ytterligere sanksjoner, og har krevd at det unge kjæresteparet løslates umiddelbart.