Barnebokforfatter Eric Carle er død

NTB

Eric Carle, kjent for barneboken «Den lille larven Aldrimett», er død, 91 år gammel, opplyser familien hans.

Carle døde søndag etter nyresvikt, opplyste hans sønn Rolf til New York Times onsdag.

Carle ble født i 1929 i Syracuse i delstaten New York. Han var sønn av tyske innvandrere som flyttet tilbake til Tyskland med ham i 1935. Der bodde de under krigen. På begynnelsen av 1950-tallet dro han tilbake til USA, med vonde minner fra barndommen under Nazi-Tyskland. Det ble en drivkraft for hans arbeid som barnebokforfatter.

I løpet av sin karriere skrev han over 100 bøker som er blitt oversatt til rundt 70 språk.

I 1969 ga han ut barneboken «Den lille larven Aldrimett» («The Very Hungry Caterpillar» på engelsk), en bok som gjorde han verdenskjent. Over 50 millioner eksemplarer av boken er blitt solgt.

I den klassiske fortellingen spiser larven Aldrimett seg bokstavelig talt gjennom sidene inntil den en dag er blitt helt mett og blir en sommerfugl.

Carle selv ble en gang spurt. om hvorfor han trodde bokens popularitet holdt seg hele tiden.

– Jeg tror det er en bok om håp. Barn trenger håp. Du, som en liten ubetydelig larve, kan vokse opp og bli en vakker sommerfugl og fly ut i verden med talentet ditt, har han svart.