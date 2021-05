Danmark og Sverige hjelper SAS med nytt milliardlån

Et av SAS' Boeing 737-fly på Oslo lufthavn i desember. I likhet med andre flyselskap er også SAS hardt rammet av svikt i etterspørselen under pandemien.

NTB

Den danske og svenske regjeringen er blitt enige om å stille 3 milliarder svenske kroner til rådighet for å hjelpe SAS ut av coronakrisen.

De to landene bidrar med halvparten hver, opplyser næringsdepartementet i Stockholm og finansdepartementet i København.

– Det skyldes at SAS nå er i en finansiell situasjon som er påvirket av at normaliseringen av flytrafikken er blitt forsinket og sterkt påvirket av den andre bølgen av covid-19, heter det i meldingen fra danske myndigheter.

Støtten må først godkjennes av EU-kommisjonen i tråd med reglene for statsstøtte.

– Naturlig

Myndighetene i Sverige ga grønt lys til støtten etter at regjeringen ble enige med Centerpartiet og Liberalerna.

– SAS er viktig for å oppfylle samfunnets grunnleggende behov for tilgjengelighet med fly i Sverige, Danmark og Norge. Som største eiere i SAS, sammen med den danske staten, er det naturlig at den svenske staten tar ansvar i denne krisen. Det er kritisk viktig at det blir et lønnsomt og holdbart selskap i etterkant, heter det i en pressemelding fra det svenske næringsdepartementet.

Buffer

Lånerammen er ment å gi flyselskapet en likviditetsbuffer, siden markedet for flyreiser er blitt svært usikkert på grunn av pandemien. SAS understreker at pengene ses på som et verktøy i tillegg til den pågående innsatsen for å kutte kostnader og styrke likviditeten på andre måter.

– Den pågående covid-19-pandemien har ført til at etterspørselen etter flyreiser har ligget på lave nivåer i lengre tid. Markedsforholdene gjør det også vanskelig å forutse hvordan etterspørselen kommer til å utvikle seg foran den viktige sommersesongen, da kunder i høy grad velger å bestille billetter på kort varsel, skriver flyselskapet i en pressemelding.

SAS legger torsdag fram kvartalsresultat. Selskapet har under pandemien flere ganger fått lånestøtte fra den svenske, danske og norske staten. I høst gjennomførte selskapet også en emisjon for å innhente kapital.