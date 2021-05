Canada planlegger gjenåpning – helsevesenet knekker under ny smittebølge

Flere kanadiske provinser planlegger gjenåpning. Samtidig rammes landets sykehus hardt av en pågående smittebølge.

Kanadiske myndigheter har igangsatt en forsiktig trinnvis gjenåpning av landet, og peker på opptrappingen i vaksineringen som lyset i enden av tunnelen, skriver CNN.

– Vi kommer til å ha mer enn nok vaksiner til å kunne tilby første dose til alle som ønsker det innen juli, sa landets statsminister Justin Trudeau under en pressekonferanse tirsdag.

Ifølge lege Theresa Tam har smitteraten falt med 40 prosent på landsbasis siden smittetoppen i april. Likevel har antall innlagte pasienter og personer som utvikler alvorlig sykdomsforløp kun falt med mellom 10 og 15 prosent i forskjellige deler av landet.

Landets statsminister er optimistisk. Her får han sin første dose av Astra Zenecas vaksine.

Rammes av ny smittebølge

Hardest rammet er provinsen Manitoba, som for tiden kjemper mot en ny smittebølge og ser en økende trend i antall innlagte smittet av covid-19. Provinsen har sett seg nødt til å overføre pasienter til andre deler av landet for å lette på kapasiteten. Myndighetene har i tillegg gått sammen med amerikanske myndigheter for å planlegge samarbeid mellom sykehusene i Manitoba og den amerikanske delstaten Nord-Dakota.

Ifølge den kanadiske avisen Macleans sender det kanadiske forsvaret leger, epidemiologer og bioingeniører inn i delstaten for å unngå kollaps i helsevesenet.

(Saken fortsetter under bildet)

Forsvaret sender inn personell til delstaten for å unngå kollaps.

– Uansvarlig

Ifølge myndighetene skyldes den pågående smittebølgen at området slapp opp for tidlig.

– Uansvarlig oppførsel truer helsevesenet vårt, sa Manitobas førsteminister Brian Pallister under en pressekonferanse tirsdag.

Til tross for smittebølgen går andre kanadiske provinser videre med planene om gjenåpning. Innbyggere i Britisk Columbia og Quebec vil nå kunne spise innendørs på serveringssteder, og kan på ny invitere gjester inn i hjemmene sine. I tillegg blir organisert idrett, reise mellom provinsene og større innendørs arrangement gjeninnført.