Pernilla Wahlgren røper navnet på kjæresten

Pernilla Wahlgren fotografert under Melodifestivalen i 2010. (CC BY-SA 3.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Den svenske pop- og realitystjernen Pernilla Wahlgren (53) har funnet lykken med Christian Bauer (55).

Overfor svenske Aftonbladet bekrefter både Pernilla Wahlgren og Bauer forholdet.

Dette bildet delte Pernilla Wahlgren sammen med sin utkårende Christian Bauer. Les mer Lukk

Wahlgren, som for tiden er aktuell med realityserien «Wahlgrens verden», la tirsdag ut et bilde av de to sammen på Instagram.

«Man kan finne kjærligheten, selv om det føles som om man aldri vil åpne hjertet sitt igjen. Det tok meg mange år», skriver Wahlgren på Instagram.

«Men mitt hjerte er helt nå. Og jeg fant kjærligheten da jeg trodde jeg ikke trengte den», utdyper 53-åringen.

Bauer kommer ifølge Aftonbladet fra Åkersberga, som ligger nord for Stockholm.

Wahlgren har fire barn, tre av dem fikk hun under ekteskapet med Emilio Ingrosso. De to var gift mellom 1993 og 2002.