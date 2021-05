Tre pågrepet etter taubane-ulykken i Italia

NTB

Tre personer sitter i varetekt etter taubane-ulykken der 14 mennesker omkom i Italia søndag, ifølge nyhetsbyrået ANSA.

De pågrepne inkluderer sjefen for selskapet som driver taubanen og en ingeniør. De risikerer blant annet å bli siktet for drap og for uaktsomt å ha forårsaket en katastrofe.

Statsadvokat Olimpia Bossi sier etterforskere har funnet ut at nødbremsen ble tuklet med for å unngå forsinkelser på taubanen. Hun sier en enhet som deaktiverer bremsen, ble holdt fast på plass for å unngå driftsstans. Det gjorde at nødbremsen ikke fungerte da kabelen røk.

Ulykken skjedde søndag på taubanen Stresa-Mottarone, en populær turistattraksjon i regionen Piemonte. Det var 15 personer i gondolen som falt ned.