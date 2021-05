Storjury innkalles i New York – Trump kan bli tiltalt

Tidligere president Donald Trump sier han er utsatt for den største heksejakten i USAs historie. Arkivfoto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

Påtalemyndigheten i New York innkaller en såkalt storjury som ventes å beslutte om tidligere president Donald Trump skal tiltales.

Beslutningen tyder på at statsadvokat Cyrus Vance på Manhattan i New York kan ha funnet bevis for en kriminell handling, enten begått av Trump eller noen nær Trump, skriver Washington Post.

Storjuryen skal samles tre ganger i uken de neste seks månedene, ifølge avisen, som siterer to ikke navngitte personer med kjennskap til saken. Juryen skal også gå gjennom flere saker som ikke er knyttet til Trump, skriver avisen.

En talsmann for Vance nekter å kommentere saken overfor nyhetsbyrået AFP.

74 år gamle Trump har sendt ut en kommentar til meldingene fra amerikanske medier. Han avviser etterforskningen og omtaler den som «utelukkende politisk». Vance er demokrat.

Trump sier også at saken «er en fortsettelse på den største heksejakten i USAs historie».

– Det har aldri tatt slutt. Ingen annen president i historien har måttet holde ut med det jeg har måttet tåle, sier Trump.