Peru nedjusterer drapstall etter angrep

NTB

Hæren i Peru nedjusterer antallet drepte fra 18 til 16 i et angrep som geriljagruppen Lysende sti anklages for å ha stått bak.

Fire mindreårige er blant de 16 drepte, opplyste hæren da den la fram det nedjusterte tallet tirsdag.

Det var sent søndag kveld at de 16 ble drept i et angrep mot to barer i San Miguel del Ene i en dal i en avsidesliggende del av landet der det dyrkes koka.

På åstedet ble det funnet løpesedler der folk advares mot å delta i valget i 2021. Drapene kan komme til å skjerpe motsetningene i en allerede svært polarisert valgkamp der venstreorienterte Pedro Castillo og høyresidens Keiko Fujimori kjemper om å bli president.

Castillo og Fujimori har fordømt angrepene.

President Francisco Sagasti sendte politi og soldater til området, og en terrorenhet har fått i oppgave å etterforske drapene.

Myndighetene anklager den maoistiske geriljagruppen Lysende sti og geriljaleder Victor Quispe Palomino, også kalt kamerat José, for å stå bak. De fleste lederne i gruppen sitter fengslet, men enkelte er på frifot, og det antas at de samarbeider med narkotikakarteller.

Lysende sti førte på 1980- og 1990-tallet en blodig krig mot regjeringsstyrkene i Peru, der nærmere 70.000 mennesker ble drept.

Peru er, sammen med Colombia og Bolivia, verdens største produsenter av kokablader, som brukes til å lage kokain.