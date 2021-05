FN advarer om hungersnød-fare i Tigray

Folk går til fots inn mot en by der det deles ut mat tidligere denne måneden. Foto: Ben Curtis / AP / NTB

NTB

Umiddelbare tiltak må på plass for å unngå hungersnød i krigsherjede Tigray i Etiopia, sier FNs visegeneralsekretær for humanitære saker, Mark Lowcock.

– Det er alvorlig fare for hungersnød hvis hjelpen ikke oppskaleres de neste to månedene, skriver Lowcock i en orientering til FNs sikkerhetsråd.

Over et halvt år har gått siden Etiopias statsminister Abiy Ahmed startet det han kalte en rask militæroperasjon i Tigray-regionen.

– I dag står minst 20 prosent av befolkningen i området overfor alvorlig mangel på mat, skriver han, og legger til at det fortsatt pågår ødeleggelser og vold mot sivile i Tigray.

– Det haster med å få på plass konkrete tiltak for å bryte opp den onde sirkelen mellom væpnet konflikt, vold og usikkerhet rundt mattilgang, skriver Lowcock i det to og et halvt siders lange notatet som AFP har fått tilgang til.

– Jeg oppfordrer Sikkerhetsrådets medlemmer og andre medlemsland i FN til å iverksette alle mulige skritt for å hindre hungersnød, skriver han.