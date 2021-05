Forsøksordning med medisinsk cannabis forlenges i Danmark

NTB

Et bredt flertall på Folketinget gir grønt lys til å forlenge den danske forsøksordningen med medisinsk cannabis i fire år.

Dagens ordning utløper ved utgangen av 2021, men med en forlengelse på plass kan danske leger utskrive medisinsk cannabis til pasienter helt fram til 2025.

– Det er viktig at vi har lyktes med å få i stand en avtale for pasienter som for eksempel lever med sterke smerter, slik at de fortsatt kan behandles med medisinsk cannabis i helsevesenet etter 1. januar, sier helseminister Magnus Heunicke (S) i en kommentar.

Forsøksordningen som gjelder bedrifters mulighet til å dyrke cannabis til medisinsk bruk, gjøres permanent.