FN krever at Protasevitsj settes fri

Et bilde av Roman Protasevitsj som snakker til kamera i et fengsel i Minsk, som er offentliggjort av hviterussiske myndigheter. Hans mor sier han ble tvunget til å snakke, og at det er tydelige tegn på at han er utsatt for vold.

NTB

FN krever at Hviterussland løslater journalisten Roman Protasevitsj og hans kjæreste og kaller bortføringen misbruk av statens makt.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko utløste en bølge av internasjonal fordømmelse da han søndag sendte opp jagerfly for å tvinge ned et Ryanair-fly som Protasevitsj og kjæresten Sofia Sapega var passasjerer på.

– Vi krever øyeblikkelig løslatelse av Roman Protasevitsj og Sofia Sapega og at begge får fortsette til sin destinasjon i Litauen, sa talsmann for FNs menneskerettighetskommissær, Rupert Colville, til journalister i Genève tirsdag.

– Vi er sjokkert over den ulovlige pågripelsen og vilkårlige fengslingen, sa han videre.

Tirsdag ble det klart at FNs sikkerhetsråd skal møtes onsdag for å drøfte episoden.

Protasevitsj bor i eksil i Litauen og har drevet en nyhetskanal med skarp kritikk av Lukasjenko. Hviterussiske myndigheter har siktet ham for å ha oppildnet til opptøyer og hat, og han risikerer opptil 15 års fengsel.

Sammen med Sapega var han på vei fra Aten til Vilnius da flyet ble tvunget til å lande i Minsk under påskudd av at det var en bombe om bord. De to ble arrestert og fjernet fra flyet.

(Saken fortsetter under bildet)

Den hviterussiske opposisjonspolitikeren Svetlana Tikhanovskaja på en pressekonferanse i Vilnius. Hun krever sterkere reaksjoner mot regimet i Minsk. Les mer Lukk

Storm av protester

Omdirigeringen av flyet og arrestasjonene har utløst en storm av protester og reaksjoner mot Lukasjenko, og en økende isolering av landet.

Nato-sjef Jens Stoltenberg krever en rask internasjonal gransking etter det han omtaler som Hviterusslands statlige kapring av et Ryanair-fly.

– Dette var farlig og uakseptabelt. Det viser at regimet angriper grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfriheten og uavhengige medier, sier Stoltenberg tirsdag.

Hviterussland isoleres

EU reagerte usedvanlig raskt. Et toppmøte vedtok mandag kveld at hviterussiske flyselskap verken skal få bruke flyplasser i EU-land eller europeisk luftrom, og de ber internasjonale flyselskap om å unngå hviterussisk luftterritorium.

Mandag kveld dukket det opp en videosnutt i statskontrollerte hviterussiske medier, der 26-åringen tilstår å ha organisert massedemonstrasjoner mot Lukasjenko.

– Jeg har ingen helseproblemer. Jeg fortsetter å samarbeide med etterforskerne, og jeg tilstår å ha organisert masseprotester i byen Minsk, sier han i videoen.

– Tegn til vold

Men moren hans, Natalia Protasevitsj, som lever i eksil i Polen med sin mann, sier at det er klare tegn på vold i sønnens ansikt.

Hun sier at det er tydelig at de har slått ham i nesa, og at nesa kan være brukket, at kinnet hans henger ned på den ene siden, og at de har forsøkt å skjule noe som kan være skrammer, med pudder.

Hun sier at sønnen er blitt tvunget til å lese opp kunngjøringen på videoen, og hun sier seg spesielt bekymret for hans 23-årige kjæreste, som hun mener myndighetene kan misbruke for å presse sønnen.

Fortvilet

Medpassasjerer på Ryanair-flyet har beskrevet hvordan Protasevitsj, som reiste sammen med sin russiske kjæreste, reagerte med stor fortvilelse da det ble klart at flyet ble omdirigert til Minsk.

– Det venter en dødsdom på meg der, skal han ha sagt.

Alle passasjerene som til slutt fikk fly videre til Vilnius, skal avhøres av litauiske myndigheter. 121 av 126 passasjerer var med da flyet fortsatte til Litauen etter et flere timer langt opphold i Minsk.

Ryanair mener at de øvrige tre passasjerene som forlot flyet i Minsk, kan ha vært agenter for Hviterusslands hemmelige politi KGB.