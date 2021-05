Skyting på stedet der George Floyd døde

NTB

Det ble løsnet skudd ved gatekrysset i Minneapolis der George Floyd døde tirsdag, bare timer før det skulle være en familiefestival på stedet.

Minnearrangementet skulle markere at det er ett år siden drapet som førte til voldsomme reaksjoner, både i USA og internasjonalt. Krysset mellom 38th Street og Chicago Avenue har uformelt fått navnet George Floyd Square.

Videobilder fra AP tirsdag viser folk som løper og søker dekning mens lyden av skudd høres. Ifølge politiet kom en person med skuddsår senere til et sykehus i nærheten, men det var ikke umiddelbart klart at vedkommende ble skadd i hendelsen på stedet.

Philip Crowther, som jobber med livedekning for AP Global Media Services, sier at det ble hørt så mye som 30 skudd. Lyden skal ha kommet fra et sted omkring et kvartal øst for krysset. Et butikkvindu skal ha blitt knust av kulene.