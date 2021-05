50 år gammel drapsgåte løst: Prest arrestert for drap på 13-åring

Det er nesten 50 år siden 13 år gamle Danny Croteau ble funnet drept i delstaten Massachusettes. Forrige uke kom gjennombruddet i saken.

Det var 15 april 1972 at Daniel Croteau (13) ble funnet død i Connecticut River i Chicopee i delstaten Massachusettes. Gutten ble funnet iført klærne han hadde hatt på seg på skolen dagen før. Drapet forble en gåte i 49 år.

Fredag aksjonerte politiet politiet mot den tidligere presten Richard R. Lavigne. Planen var å arrestere den 80 år gamle mannen for drapet på Croteau, men Lavigne døde på sykehuset senere samme dag, skriver CNN. Han skal ha vært innlagt etter lengre tids sykdom.

Gikk i sin egen felle

Det var i mars 2020 at politiet fikk tips om et brev Lavigne påsto å ha mottatt i 2004. I det anonyme brevet skal gjerningspersonen ha tilstått drapet på tenåringsgutten. Politiet tok kontakt med håndskrifteksperter i håp om å finne brevets avsender. Skriften ble blant annet sammenlignet med et brev skrevet av Lavigne selv, og det skulle vise seg å være hans håndskrift.

Politiet hentet Lavigne inn til avhør i april i år, hvor den tidligere presten nektet for å ha noe med drapet å gjøre. I løpet av avhøret innrømmet han å ha tatt Croteau med til elven og utsatt gutten for seksuelle overgrep på drapsdagen, men han påstår at Croteau fortsatt var i live da han forlot området. Han skal ha forklart at han noen timer senere vendte tilbake til stedet og fant 13-åringen død.

Lavigne hadde et tett forhold til Croteaus familie, og Danny og hans fire brødre var altergutter ved Saint Cathrine of Sienna kirke hvor Lavigne var prest. De skal ved flere anledninger ha dratt på små utflukter sammen med presten.

Dannys foreldre Carl og Bunny Croteau har aldri gitt opp håpet om å finne sønnens drapsmann. Her står de foran et portrett av Danny. Les mer Lukk

Beskyldt for en rekke overgrep

I 2004, samme periode som Lavigne hevder å ha mottatt det anonyme brevet, ble han bedt om å forlate sitt verv ved kirken etter at flere sto frem og anklaget presten for seksuelle overgrep, forteller kirkens talsperson Mark Dupont til CNN.

Lavigne ble beskyldt for å ha forgrepet seg på flere barn, og skal angivelig også ha mishandlet en 14 år gammel gutt i 1992. Alle de angivelige ofrene er tidligere altergutter.

Rakk ikke gå til rettssak

Statsadvokat Anthony Gulluni mener at de samlede bevisene samt tilståelsen om overgrepet på drapsdagen var tilstrekkelige til å sikte Lavigne for drap. Prestens dødsfall gjorde at de aldri rakk å igangsette en rettssak.

– Dannys foreldre ønsket bare et svar. Selv om vi aldri får stilt Lavigne for retten, så er familien lettet over å ha kommet nærmere et svar, sier Gulluni i en pressemelding.

Croteaus bror Joe er takknemlig for å ha kommet nærmere et svar, og takker alle som har stått frem.

– Jeg er takknemlig for alle som har stått frem og gitt politiet den informasjonen de trengte. Vi er skuffet over at det aldri ble en rettssak, men vi tror straffen møter ham likevel, sier Joe på vegne av familien.