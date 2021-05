Italiensk mafiaboss pågrepet i Brasil

NTB

Den italienske mafialederen Rocco Morabito er pågrepet i Brasil, nesten to år etter at han rømte fra fengsel i Uruguay der han ventet på utlevering til Italia.

Morabito anses for å være lederen for 'Ndrangheta-gruppen. Han ble pågrepet i byen Joao Pessoa sammen med en annen italiener mandag. Pågripelsen fant sted etter felles politiarbeid med Italia, opplyser brasiliansk føderalt politi.

Morabito har vært på rømmen siden 1995. Italia vil ha ham utlevert for narkotikasmugling. Han går under kallenavnet «kokainkongen» og var blant Italias mest ettersøkte personer da han ble pågrepet på et motell i Montevideo i Uruguay i september 2017.

Fram til da hadde han levd med falsk identitet i 13 år i Punta del Este i Uruguay.

Han har blitt dømt til 28 års fengsel in absentia i en italiensk domstol, en dom der straffutmålingen senere ble økt til 30 års fengsel.

Morabitos rømning fra et fengsel i Uruguay i juni 2019, førte til at landets fengselssjef gikk av.