USAs president støtter sanksjoner mot Hviterussland

USAs president Joe Biden fordømmer det han kaller Hviterusslands skandaløse tvungne landing av et fly på vei mellom to EU-land og sier han støtter sanksjoner.

– Denne skandaløse hendelsen og videoen som herr Protasevitsj ser ut til å ha blitt tvunget til å stille opp på, er skammelige angrep både mot politiske dissidenter og pressefriheten, sier Biden.

Regimekritikeren Roman Protasevitsj sa i en video mandag at han er skyldig i anklager om å ha oppildnet til opptøyer og hat. Videoen ble publisert etter at han var blitt pågrepet og ført bort fra et Ryanair-fly som var på vei fra Aten til Vilnius søndag. Flyet ble tvunget til å lande i Hviterusslands hovedstad Minsk.

– Jeg ønsker velkommen nyheten om at EU tar til orde for målrettede økonomiske sanksjoner og andre tiltak, og jeg har bedt min stab om å legge fram passende alternativer for å stille de ansvarlige til ansvar, sier Biden.