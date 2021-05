Stor bekymring over utviklingen i Mali

FNs generalsekretær António Guterres ber om at Malis president og statsminister blir løslatt. Foto: Maxim Sjemetov, pool via AP / NTB

NTB

FN er bekymret over situasjonen i Mali. Mandag pågrep opprørske soldater presidenten og statsministeren for Malis overgangsregjering.

Flere ledere innad i FN og EU uttrykker stor bekymring etter militærkuppet mandag kveld.

Christine Schraner Burgener, som de siste årene har vært utplassert av FN i Mali, sier det er frykt for borgerkrig og at sivile nå er redde for å bli angrepet av militæret.

Også FNs generalsekretær António Guterres har uttalt seg om situasjonen.

– Jeg er dypt bekymret over nyheten om pågripelsen av sivile ledere i den maliske overgangsregjeringen. Jeg ber om ro og om deres ubetingede løslatelse, sier FN-sjefen.

Internasjonal fordømmelse

Malis president Bah N’Daw og statsminister Moctar Ouane ble pågrepet mandag kveld og fraktet til en militærbase utenfor hovedstaden Bamako.

Det har utløst internasjonal fordømmelse, og krav om umiddelbar løslatelse. EU-ledere kaller hendelsen for «kidnapping av Malis sivile ledelse», sier EU-president Charles Michel. Han advarer om mulige sanksjoner.

– Det som skjedde var farlig og alvorlig og vi står klar til å vurdere nødvendige tiltak mot politiske og militære ledere som hindrer overgangen i Mali, sa Michel til journalister natt til mandag etter et møte med de 27 EU-landenes ledere.

EU-lederne støtter oppfordringer fra Den afrikanske union (AU) og den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS om at Mali må gå tilbake til en sivilt ledet overgangsregjering.

Kupp i august

President Ndaw og Ouane leder en midlertidig regjering. I august i fjor opplevde landet et militærkupp der landets valgte president Ibrahim Boubacar Keita ble avsatt.

Trusselen om internasjonale sanksjoner fikk kuppmakerne til å overføre makten til en overgangsregjering som skulle sitte i 18 måneder og forberede en overgang til sivilt styre.

Ndaw gjennomførte nylig endringer i regjeringen, noe som vakte misnøye i militæret.

Kuppledere og hæroffiserer har hatt betydelig innflytelse over regjeringen, og som har ført til at folk har tvilt på løftet om å avholde valg innen begynnelsen av neste år.

Mali har i årevis vært preget av politisk ustabilitet og islamistisk terrorisme. FN har etablert en fredsbevarende styrke (Minusma) der for å bidra til å stabilisere situasjonen.