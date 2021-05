AU: Opprørske soldater har pågrepet Malis ledere

NTB

Opprørske soldater har pågrepet presidenten og statsministeren for Malis overgangsregjering, opplyser Den afrikanske union (AU) i en uttalelse.

Det opplyser AU i forbindelse med en felles uttalelse med den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS der de fordømmer pågripelsene.

– De fordømmer kraftig denne ekstremt alvorlige handlingen, som på ingen måte kan bli tolerert under de relevante bestemmelsene til ECOWAS og AU. De ber om at soldatene drar tilbake til forlegningene sine, står det i uttalelsen, som er tilskrevet lederne for AU og ECOWAS.

I en separat uttalelse sammen med FN, EU, Storbritannia og USA, krever AU og ECOWAS at president Bah Ndaw og statsminister Moctar Ouane blir løslatt betingelsesløst og umiddelbart.