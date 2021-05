EU raser mot Hviterussland etter at Ryanair-fly med dissident om bord ble tvunget til Minsk

NTB

EU-ledere diskuterer kraftige reaksjoner mot Hviterussland etter at et passasjerfly med en dissident om bord ble tvunget til å lande i Minsk.

Ryanair-flyet med regimekritikeren Roman Protasevitsj ble tvunget ned da det søndag var i hviterussisk luftrom på vei fra Aten til Vilnius. To jagerfly var innblandet i omdirigeringen, som landets president Aleksandr Lukasjenko ifølge statlige medier beordret.

Protasevitsj ble pågrepet etter landing, og sitter nå i varetekt i Minsk, opplyser innenriksdepartementet i landet.

26-åringen driver nyhetskanalen Nexta, som har spilt en sentral rolle i massedemonstrasjonene mot Lukasjenko. Hviterussiske myndigheter har siktet ham for å ha oppildnet til opptøyer og hat, og han risikerer opptil 15 års fengsel.

Protasevitsj har også havnet på en liste over personer mistenkt for terrorisme, noe som i verste fall kan gi dødsdom.

Medpassasjerer har beskrevet hvordan Protasevitsj, som reiste sammen med sin russiske kjæreste, reagerte med stor fortvilelse da det ble klart at flyet ble omdirigert til Minsk.

– Det venter en dødsdom på meg der, skal han ha sagt.

– Hamas-trussel

Mandag sendte Lukasjenkos pressetjeneste ut en melding der det hevdes at flyet ble omdirigert fordi det hadde kommet en epost med en bombetrussel fra palestinske Hamas.

Forklaringen beskrives av Tysklands statsminister Angela Merkel som «helt usannsynlig».

Også Ryanair avviser at flyet måtte lande som følge av en bombetrussel, og flyselskapet melder også at det var hviterussiske agenter om bord på flyet. Ryanair-sjef Michael O'Leary kaller det en regelrett «kapring».

Etter landing i Minsk ble flyet gjennomsøkt og bagasjen sjekket, men det ble ikke funnet noen bombe.

Sinne i EU og USA

Regjeringer over hele Europa har reagert med sinne og kommet med harde anklager mot Hviterussland. EU vurderer både sanksjoner og andre tiltak, og saken var høyt på dagsordenen under mandagens toppmøte i Brussel.

Blant aktuelle tiltak er å nekte hviterussiske flyselskap å bruke både luftrommet og flyplasser i EU, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg vil de trolig be om at flyselskaper med base i EU unngår hviterussisk luftrom, noe flere flyselskaper allerede har varslet at de vil gjøre, blant dem SAS og Air Baltic.

Nato-ambassadørene skal diskutere spørsmålet tirsdag, og torsdag holder FNs organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) hastemøte om saken. Det ligger an til at EU vil be ICAO om en etterforskning.

Nato-sjef Jens Stoltenberg skriver på Twitter at hendelsen er alvorlig, og også han mener at det bør iverksettes en internasjonal etterforskning.

(Saken fortsetter under bildet)

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen ankommer toppmøtet i Brussel. Les mer Lukk

– Fulgte folkeretten

Talsperson Anatolij Glass i det hviterussiske utenriksdepartementet fastholder at landet har handlet i tråd med folkeretten. Han sier de er klare for å «ta imot eksperter» og legge fram informasjon.

– Jeg er sikker på at vi er i stand til å sikre fullt innsyn i denne saken, sier han.

Landets samferdselsdepartement sier de vil sette ned en kommisjon for å granske hendelsen. Resultatet skal offentliggjøres «snart», ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria.

Det bidrar ikke til å dempe reaksjonene i vestlige land.

Hviterussland har ved å tvinge et fly med en regimekritiker om bord til å lande i Minsk, begått en sjokkerende handling som USA fordømmer, heter det i en uttalelse fra Washington.

– USA fordømmer kraftig den tvungne omdirigeringen av en flygning mellom to EU-land og den påfølgende pågripelsen av journalisten Roman Protasevitsj i Minsk. Vi krever hans umiddelbare løslatelse, sier utenriksminister Antony Blinken.

Norge fordømmer

Også Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kaller hendelsen «sjokkerende og totalt uakseptabelt».

Protasevitsjs far Dimitrij har uttalt at han er overbevist om at operasjonen ikke bare involverte den hviterussiske sikkerhetstjenesten. Nyhetsbyrået DPA tolker uttalelsen som et hint om at også Moskva var involvert.

Kreml-talsperson Dimitrij Peskov sier på sin side at Russland støtter en internasjonal gransking av hendelsen.

Alle passasjerene som til slutt fikk fly videre til Vilnius, skal avhøres av litauiske myndigheter. 121 av 126 passasjerer var med da flyet fortsatte til Litauen etter et flere timer langt opphold i Minsk.